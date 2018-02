L'émotion est forte depuis lundi soir et l'annonce de la mort du gendarme de Belin-Beliet percuté dimanche par un motard lors d'un banal contrôle de vitesse. Quelques bouquets de fleurs ont ainsi été déposé ce mardi matin devant les grilles de la brigade de gendarmerie de Belin-Beliet. A Bordeaux, le colonel Jean-Christophe Sintive, patron des gendarmes de la Gironde, a fait part de sa tristesse. "Toutes nos pensées, a-t-il affirmé, vont vers la famille de l'adjudant, son épouse et ses trois enfants. Nous pensons également à ses camarades, ses amis, ses proches. Nos militaires sont réellement touchés. Ils ont perdu plus qu'un collègue, ils ont perdu un proche et un confident. C'est une épreuve pour tout le monde".

Décès d'un gendarme de Belin-Béliet percuté par une moto le week-end dernier. Des habitants déposent des fleurs devant la brigade ce matin. pic.twitter.com/zIrpNfLymm — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 6, 2018

Le placement en détention requis par le parquet

Que s'est-il réellement passé dimanche après-midi lors de ce contrôle routier au lieu-dit Pelahon, dans le sens Mios-Salles ? L'enquête avance. D'abord, le jeune motard n'était ni alcoolisé, ni sous l'emprise de stupéfiants. Les constations sur les lieux démontrent que les conditions de circulation étaient normales et aucune trace de freinage n'a été relevée. Le gendarme a été percuté de plein fouet. Au cours de sa garde à vue, le garçon de 15 ans a reconnu selon le parquet avoir vu le gendarme lui demander de s'arrêter pour le contrôler, ne pas avoir obtempéré ni tenté de l'éviter. Il a par ailleurs admis avoir acquis ce cyclomoteur en sachant que sa cylindrée avait été augmentée à environ 88 cm3. Son véhicule n'était pas homologué pour circuler sur la voie publique. L'autre gendarme, qui se trouvait juste à côté de la victime, a confirmé que la moto circulait trop vite et que le motard n'avait rien tenté pour éviter le choc.

Une information judiciaire criminelle a été ouverte ce mardi contre le jeune homme du chef d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger du deuxième militaire de la gendarmerie présent. Un mandat de dépôt sera requis par le parquet lors de sa présentation à un juge des libertés.