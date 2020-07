Gendarme tuée en Lot-et-Garonne : la section de recherches de Bordeaux chargée de l'enquête

La section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux est chargée de l'enquête sur la mort d'une jeune gendarme, ce samedi 4 juillet, à Port-Sainte-Marie, petite commune située entre Marmande et Agen. La militaire de 25 ans se trouvait sur un barrage routier. Elle a été violemment percutée par un véhicule que les gendarmes cherchaient à arrêter. Il a quitté la chaussée pour éviter la herse et fauché Mélanie Lemée. Grièvement blessée, elle est décédée malgré l'intervention des secours. Une autopsie doit être pratiquée à Bordeaux.

Le conducteur a lui été rapidement interpellé et placé en garde à vue à Agen. Il est âgé de 27 ans et est déjà connu des forces de l'ordre pour délits liés aux stupéfiants et des délits routiers, avec notamment une suspension de permis