Gendarme tuée lors d'un contrôle routier près d'Agen: le chauffard roulait à plus de 130 km/h

Une gendarme de 26 ans a été percutée et tuée par un chauffard lors d'un contrôle routier samedi soir près d'Agen dans le Lot-et-Garonne. D'après les premiers éléments de l'enquête, il roulait à plus de 130 km/h au moment du choc.

Mélanie Lemée, une jeune gendarme de 26 ans a été tuée ce samedi soir à Port-Sainte-Marie près d'Agen lors d'un contrôle routier. Le conducteur avait déjà cherché à contourner un contrôle de gendarmerie et un barrage de police peu de temps avant dans la soirée. Il était 21h30 quand le chauffard s'est finalement retrouvé face à un nouveau barrage. Il cherche à contourner la herse déployée sur la route et percute de plein fouet Mélanie Lemée qui était sur le bas côté.

Plus de 130 km/h

Le conducteur en fuite, âgé de 27 ans a donné un coup de volant sur la gauche, à l'endroit où s'était rangée la gendarme. D'après les premiers éléments de l'enquête, il roulait à plus de 130 km/h, peut-être jusqu'à 160 km/h. Aucune trace de freinage n'a été relevée. La vitesse n'est pas précise mais elle était de toute façon très importante sur une route départementale.

Sans permis et avec stupéfiants

Le conducteur roulait aussi sans permis, sous stupéfiants et avec 165 grammes de poudre, vraisemblablement de la cocaïne. Une information judiciaire pour homicide involontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiants va être ouverte.