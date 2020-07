Gendarme tuée près d'Agen : "l'opinion publique exerce une pression inconsciemment"

Le chauffard de 26 ans arrêté après la mort d'une gendarme àPort-Sainte-Marie n'aurait eu "aucune volonté de tuer qui que ce soit" martèlent ses avocats sur France Bleu Occitanie ce mercredi. Le nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est déplacé mardi soir pour rendre hommage à Mélanie Lemée, tuée en service.

Les deux avocats affirment que le contexte actuel, de manifestations contre les violences policières, a une influence dans ce dossier, mais n'a pas de rapport établi avec les faits.

Un client "effondré"

Maître Isabelle Gillet, avocate au barreau d'Agen parle d'un homme "abattu", "effondré" qui a "pleinement conscience de ce qu'il s'est passé". Elle maintient que son client n'avait pas l'intention de tuer la gendarme. Une information pour homicide involontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et conduite sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, a été ouverte.

Au moment des faits, l'homme fuit un barrage routier, il n'a pas de permis, roule à plus de 130km/h et possédait vraisemblablement de la cocaïne sur lui. "Il y a une herse qui est jetée sur la route, il veut l'éviter donc il se déporte sur la gauche, mais ça va très vite et il n'y a aucune volonté de sa part de tuer qui que ce soit." poursuit son avocate.

Le contexte actuel joue dans le dossier selon les avocats

"Bien évidemment que l'opinion publique, tout a fait logiquement, exerce une pression inconsciemment, estime Maître Martial, autre avocat du suspect. Ce qu'on lit sur les violences policières et sur les violences faites aux policiers c'est évidemment un phénomène de société, mais dans cette affaire on est loin du compte. C'est la fuite en avant d'un jeune qui est complètement sous l'influence des produits toxiques, qui en a dans son véhicule, qui est paniqué à la vue des fourgons de gendarmerie qui le poursuivent, qui essaye de se sortir d'un piège et qui n'a aucune lucidité à l'instant où il va percuter contre sa volonté et loin de toute intention d'homicide Mélanie Lemée." Lui ne craint pas que le dossier devienne un exemple contre les violences faites à l'encontre des forces de l'ordre.

Quant à la visite du nouveau premier ministre Gérald Darmanin ce mardi soir "A mon sens l'affaire n'est pas devenue politique, si on veut donner des gages à l'opinion publique effectivement elle le devient mais à mon sens elle ne devrait l'être", ajoute Maître Gillet. Prochaine étape dans cette affaire, l'interrogatoire du suspect devant le juge d'instruction en août. Une marche blanche est également en préparation à Aiguillon pour samedi, commune où la jeune femme travaillait.