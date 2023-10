Gendarmerie : 3 nouvelles brigades mobiles dans le Gard, une en Lozère

"Nos compatriotes veulent de l'ordre et de la sécurité et une vie tranquille", a déclaré Emmanuel Macron ce lundi à Tonneins (Lot-et-Garonne) avant la présentation des 238 nouvelles brigades de gendarmerie prévues en zone rurale. Ces brigades vont "permettre de changer la vie des élus et de l'ensemble de nos compatriotes", a estimé le président de la République en s'adressant aux gendarmes présents, car "vous allez pouvoir aller dans des zones plus délaissées que d'autres" et "recueillir des plaintes, simplifier des procédures pour les particuliers, pour les associations, pour les élus et pour les entreprises". Alors, à quoi s'attendre dans le Gard et en Lozère ?

3 brigades mobiles sont prévues dans le Gard : à Saint-Hippolyte-du-Fort , Saint-Jean-du-Gard (Parc National Cévennes) et Aimargues (Petite Camargue Costières).

En Lozère, elle sera basée à Mende.

La grande nouveauté opérationnelle réside dans ces brigades mobiles, dotées d'environ six gendarmes chacune, qui se déplaceront en camion. Ces camionnettes sont des "bijoux de haute technologie", font valoir les autorités.