Brigades de gendarmerie : "Dans nos petites villes on se rapproche de l'urbain en matière de délinquance"

Une vingtaine de de gendarmes vont arriver dans la Loire et la Haute-Loire pour garnir ces nouvelles brigades.

France Bleu Saint-Etienne Loire : sur le terrain, ces créations de brigades sont bien reçues. C'est aussi un signal positif selon vous ?

Marc Lapallus, président de l'association des maires ruraux de la Loire : tout à fait. La gendarmerie nous avait invité à une rencontre il y a déjà quelques mois pour nous exposer sur ce projet. Nous étions tous très intéressé par cette proposition et cette action qui va être menée sur le territoire.

Vous qui représentez les maires ruraux de la Loire, la localisation (le Forez, le Pilat), c'est logique, ça répond à des attentes précises ?

Nous, élus, sommes d'accord avec la gendarmerie : notre département a la chance est très bien maillé. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'un renfort pourrait être tout de même intéressant. L'ensemble des élus souhaitait plutôt une brigade mobile pour venir renforcer les équipes qui seraient temporairement affaiblies par des arrêts de travail ou des mutations.

Dans ces zones rurales, à quoi s'expose-t-on ? Quel est le type de délinquance ou de soucis que vont tenter de venir régler ces nouveaux gendarmes dans les mois qui viennent ?

Dans le monde rural, on commence à se rapprocher de l'urbain. On a un peu de violence qui arrive dans nos petites villes. De la délinquance, de la drogue. Dans nos villages on a besoin d'une assistance policière pour de la petite délinquance, de la dégradation, des dépôts sauvages qui polluent notre nature. Des faits pour lesquels nos brigades territoriales ne sont pas souvent prêtes à nous soutenir parce qu'elles sont débordées.