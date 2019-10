Gendarmerie de l'Ardèche : motos banalisées et gendarmes en civil

Privas, France

Depuis le début de l'année, vingt-cinq personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route en Ardèche. Il n'y en avait que douze en 2018. Il y a quelques semaines la préfète du département annonçait des moyens supplémentaires pour lutter contre cette insécurité routière.

Des gendarmes en civil

Depuis ce jeudi matin, des gendarmes en civil à bord de voitures et de motos banalisées vont sillonner les routes du département à la recherche des infractions. Jusque-là les gendarmes étaient contrains de se placer un peu toujours dans les mêmes endroits pour leurs contrôles. Des endroits sécurisés pour eux-mêmes et pour les automobilistes. Et les automobilistes finissent par connaître ces points de contrôle. Désormais, des motards en civil ou à bord de voitures banalisées vont pouvoir constater des infractions et via la radio, arrêter les automobilistes un peu plus loin en toute sécurité.