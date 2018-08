Vieux-Boucau-les-Bains, France

L'homme, suspecté d'avoir grièvement poignardé un gendarme la semaine dernière à Vieux-Boucau-les-Bains (Landes), s'est rendu à la gendarmerie ces dernières heures, a appris ce mercredi France Bleu Gascogne de source proche de l'enquête. Ce suspect est un mineur de 16 ans, appartenant à la communauté des gens du voyage. Il a été placé en garde à vue.

Le frère de ce suspect, âgé de 17 ans, avait déjà été mis en examen le lendemain des faits, pour tentative de meurtre et incarcéré. Un juge du pôle de l'instruction de Mont-de-Marsan pilote l'enquête.

Rappel des faits

Dans cette affaire, quatre gendarmes avaient été blessés dont un grièvement, le vendredi 10 août, à Vieux-Boucau. Ces militaires, trois hommes et une femme, rentraient de discothèque, avec un groupe d'amis (ils étaient en repos et donc habillés en civil) quand ils ont aperçus au moins deux individus, de 16 et 17 ans, tentant de voler un ou plusieurs vélos, en centre-ville de Vieux-Boucau. C'est en s'approchant en en voulant interpeller les suspects que les gendarmes ont été agressés. Un déchaînement de violence. Un gendarme de 22 ans a reçu un coup de couteau à la poitrine, qui lui a perforé le poumon. Un autre militaire a été blessé au thorax et à la hanche. Les gendarmes, sur le moment, ont réussi à interpeller un mineur de 17 ans. Mais son frère de 16 ans, suspecté d'avoir porté les coups de couteau, avait pu s'échapper, grâce à l'intervention de proches arrivés en renfort avec des barres de fer. Des proches qui ont d'ailleurs blessé un troisième gendarme à la gorge. Le quatrième gendarme blessé est une femme qui a reçu une gifle ou un coup de poing lors de ces échauffourées.