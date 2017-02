Gendarmes de l'Hérault: une victime identifiée grâce à Facebook

La diffusion d'un avis de recherche, accompagné de photos de mariage sur Facebook, a permis aux gendarmes de l'Hérault d'identifier une victime de cambriolage en moins de 24 heures.

L'annonce était insolite: des photos de mariage diffusées jeudi sur la page Facebook des gendarmes de l'Hérault. Il s'agissait en fait d'un avis de recherche pour tenter de retrouver le propriétaire de l'appareil, volé lors d'un cambriolage.

Une affaire rondement menée: il a été identifié en moins de 24 heures. Dès jeudi, quelqu'un a reconnu l'une des mariées, l'a prévenue. Elle habite en bourgogne, en Saône-et-Loire. Quand elle a vu à son tour les clichés, elle a pu dire qui était le photographe. Elle a contacté les gendarmes de l'Hérault pour donner son nom.

Il habite à Lattes et avait effectivement porté plainte pour un cambriolage récemment. On va donc lui rendre l'appareil et les bijoux retrouvés avec. Ce butin avait été saisi dans une voiture abandonnée par deux cambrioleurs après une course poursuite à Vendargues le mois dernier.