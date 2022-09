Gendarmes déployés en renfort à Perpignan : 38 interpellations en une semaine

Les 80 gendarmes arrivés en renfort à Perpignan début septembre ont réalisé une cinquantaine de contrôles de points de deal et interpellé 38 personnes. Un premier bilan satisfaisant selon le préfet des Pyrénées-Orientales.

Ils sont arrivés à 80 dans les rues de Perpignan le 2 septembre dernier. Une semaine après le début de l'intervention de ces gendarmes venus en renfort, un premier bilan a été dressé à la préfecture des Pyrénées-Orientales ce vendredi 9 septembre. Le préfet a annoncé que 38 interpellations ont été réalisées et plusieurs points de deal historiques démantelés.

Peu de drogue saisie pour le moment

"En une semaine, les gendarmes venus en renfort ont réalisé une cinquantaine d'opérations sur du démantèlement de points de deal, a félicité Rodrigue Furcy, le préfet des Pyrénées-Orientales. C'est sept à huit fois plus qu'en temps normal." Les gendarmes, venus pour quatre mois, sont en effet chargés de lutter contre le trafic de drogue mais aussi de renforcer la présence des forces de l'ordre dans les rues de Perpignan. "On voit du bleu, du bleu et du bleu sur la voie publique", a déclaré satisfait le directeur départemental de la police nationale, Benoît Desmartin.

Lors de ces 38 interpellations, les gendarmes n'ont cependant saisi que de petites quantités de drogues. "Les trafiquants commencent à être plus prudents, explique le préfet. Ils prennent moins de produits." Le préfet assure toutefois que des points historiques de deal ont été démantelés. L'une de priorité est désormais de ne pas les laisser se reconstruire. Des actions sont menées sur place pour éviter cela, comme celle de retirer un banc, élaguer un arbre qui gêne une bonne visibilité des caméras de surveillance, ou encore la fermeture d'un café qui servait de point central de deal.

Les moyens de la justice renforcés si besoin

Seize patrouilles supplémentaires arpentent donc les rues perpignanaises de 16 heures à minuit. Des renforts supplémentaires qui risquent d'augmenter la charge de travail pour la justice. "Il est évident que si l'activité monte de manière très significative, j'ai la possibilité de solliciter des aides, et le procureur général le sait", assure le procureur de la République Jean-David Cavaille. Des magistrats peuvent venir en renfort de manière temporaire, pour des délégations de deux ou trois mois.

Le préfet des Pyrénées-Orientales a fait un premier bilan de l'action des 80 gendarmes ce vendredi 9 septembre © Radio France - Lou Bourdy

Quatre quartiers de Perpignan sont définis comme prioritaires par les forces de l'ordre. Leur travail quotidien pourrait permettre aux policiers de consacrer davantage de temps au travail de fond et aux enquêtes.