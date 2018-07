Nîmes, France

Les contrôles routiers se multiplient dans un département où 31 personnes sont décédées. 3 personnes (dont deux enfants), il y a moins d'une semaine ont été tuées au cours d'un accident suivi d'un sur-accident qui se sont produits sur l’A9. Les policiers et les gendarmes gardois sont plus que jamais mobilisés.

La gendarmerie et la police ont relevé 315 infractions

37 dépassements de la vitesse autorisée, 27 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants. Ceintures, portables, 243 autres infractions au code de la route ont été relevées ce dernier week-end.

24 retrait de permis de conduire en un week-end

Sur la RN 580, un conducteur, après avoir franchi une ligne continue à Roquemaure a été contrôlé à la vitesse de 140 km/h pour 80 km/h. Son permis lui a été immédiatement retiré. A la hauteur de Nîmes sur l'A9, un autre a été contrôlé à 156 Km/h pour 130 km/h. Il était sous le coup d’une annulation de son permis de conduire depuis le 30 mars dernier.

Les fêtes votives dont celle du Vigan sous surveillance

Les gendarmes du Vigan ont constaté 16 délits aux cours de contrôles routiers renforcés pour la fête votive. 9 conduites délictuelles sous empire d'un état alcoolique et 2 sous stupéfiant. Les militaires ont également relevés 2 refus de se soumettre au dépistage d’alcoolémie et 1 refus de se soumettre au dépistage de l'alcoolémie et de produits stupéfiants.