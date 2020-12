Gendarmes tués dans le Puy-de-Dôme : la Fondation des femmes dénonce l'inaction de la justice

Au moins trois plaintes, classées sans suite. L'ex-femme de l'homme qui a tué trois gendarmes à Saint-Just (Puy-de-Dôme) dans la nuit de mardi à mercredi affirme qu'il avait juré de faire de sa vie un enfer, mais n'a jamais obtenu la protection des autorités. La Fondation des femmes dénonce la non-prise en compte des témoignages de victimes de violences conjugales.

Indignation de la Fondation des femmes

"Elle s'est retrouvée, comme beaucoup de femmes, dans cet angle mort où soit vous arrivez avec des bleus de partout et on vous entend, et encore, soit vous avez l'air bien propre sur vous et on vous demande pourquoi vous venez déposer plainte", déclare Me Wissam Bayeh, avocat au barreau de l'Ardèche, qui défend l'ex-femme de Frédérik Limol. Pour Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, "si elle a porté trois fois plainte, et qu'aucune de ses plaintes n'a abouti à ne serait-ce que lui confisquer ses armes, c'est qu'il y a évidemment des dysfonctionnements" au sein de la justice française.

Me Wissam Bayeh, avocat de l'ex-femme de Frédérik Limol Copier

"Il faut déployer une véritable culture de la protection", affirme Anne-Cécile Mailfert. "Il faut être dans la détection, il faut prendre vraiment au sérieux les témoignages des femmes. Il faut qu'il y ait des moyens conséquents sur la table. Il faut que les policiers et les gendarmes aient le temps de prendre leur témoignage, de les écouter, de les entendre. Et puis il faut juste appliquer les lois." La présidente de la Fondation des femmes, une meilleure prise en compte des témoignages de l'ex-femme du tueur aurait permis d'éviter le drame : "Si ces trois gendarmes sont morts, c'est de la faute de nos institutions, c'est la faute de nos gouvernements".

L'assassin érigé en "héros" par un groupuscule nazi

L'ex-femme de Frédérik Limol est aujourd'hui sous protection policière, après qu'un groupuscule ouvertement nazi a célébré les meurtres de son ex-mari, la pointant comme responsable de son passage à l'acte. L'homme avait été identifié par le procureur de la république de Clermont-Ferrand Eric Maillaud comme "un catholique très pratiquant, voire extrémiste", adepte du "survivalisme" et persuadé de l'arrivée prochaine de la fin du monde. Il est décrit sur le site internet de ce groupe comme un "héros" et accuse son ex-femme d'avoir voulu le "détruire", provoquant ainsi son passage à l'acte.