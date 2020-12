Gendarmes tués dans le Puy de Dome : le meurtrier était membre du club de tir de Salon de Provence

Le hameau près de St Just dans le Puy-de-Dôme où Frédérik Limole a tué trois gendarmes mardi soir

Le forcené qui a tué mardi soir trois gendarmes d'Ambert dans le Puy de Dome fréquentait régulièrement un club de tir à Salon de Provence. Frédérik Limole en était membre depuis 2013. Le président du club dit avoir été stupéfait en apprenant la nouvelle mercredi matin.

"Il ne présentait aucun problème quand il venait au stand, raconte Claude Cunin. Il avait au contraire le contact très facile avec les gens. Il se montrait toujous jovial. Ici, les gens sont cooptés pour entrer au club. Et ses collègues n'en reviennent toujours pas".

Selon le président du club de tir salonnais, Frédérik Limole était surtout un adepte des armes longues mais il s'était récemment intéressé aux armes de poing. Selon le procureur de la République de Clermont Ferrand, le tueur était armé d’un pistolet automatique Glock et d’un fusil d’assaut AR 15 muni d’un réducteur de son, d’une visée laser et d’une torche. Il avait aussi 4 couteaux et un gilet pare-balles.

Parti dans le Puy-de-Dôme depuis quatre ans, l'ancien chef d'entreprise suivait une formation d'élagueur. Mais il revenait régulièrement à Salon de Provence, notamment pour fréquenter son club de tir.