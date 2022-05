General Electric à Belfort : des salariés exposés à l'amiante demandent une compensation financière

Ils étaient 27 salariés de General Electric (ex-Alstom) à se rendre au tribunal des Prudhommes de Belfort ce mardi 3 mai après-midi. Tous sont des employés de l'entreprise belfortaine Thermal Manufacturing, filiale de General Electric, un site qui contenait de l'amiante jusqu'en 1985. C'est ce qui a été reconnu par un arrêté ministériel.

Impossible d'effacer ces années d'exposition à l'amiante et les risques de maladies, notamment de cancer du poumon, qu'elles font courir aux salariés. Mais ceux-ci demandent à leur entreprise une compensation financière. Ils réclament en fait l'application de l'ACAATA (Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante), qui permet aux salariés exposés à l'amiante de partir en retraite anticipée.

La reconnaissance du "préjudice d'anxiété des victimes de l'amiante"

Said Bersy est le secrétaire de CSE pour GE Thermal Manufacturing, il est syndiqué à la CGT. Et il demande à ce que soit reconnu pour les salariés qu'il accompagne ce qu'on appelle le "préjudice d'anxiété des victimes de l'amiante", qui prend en compte la crainte permanente dans laquelle vivent les personnes exposées sur la durée à cette substance. "Certains de mes collègues présents au tribunal aujourd'hui, qui approchent de la retraite, on eu des signes de ces maladies", explique-t-il. "J'espère bien sûr qu'elles ne se manifesteront pas mais en tout cas le risque est bien présent."

Parmi les plaignants, José Mesquita a occupé de nombreux postes chez Alstom puis General Electric : agent de maîtrise, contrôleur et il a aussi effectué de nombreux déplacements sur site. Aujourd'hui il est en disponibilité en attendant la retraite et le possible versement de l'ACAATA. "Je suis papy depuis quelques mois seulement donc j'espère pouvoir profiter de ma retraite le plus longtemps possible", confie-t-il avec un sourire. "Mais c'est vrai que je suis inquiet quand je vois que je fatigue vite, que j'ai des difficultés à respirer, des gênes au niveau des muscles ..."

Même crainte chez Paul Eggenspiller, qui travaille dans l'entreprise depuis 38 ans. "Ma femme a eu un cancer, ma belle-mère est morte d'un cancer du poumon lié à l'amiante", raconte-t-il, "Donc forcément, c'est inquiétant."

Certains salariés de l'entreprise ont déjà touché l'ACAATA

Said Bersy espère vraiment que les 27 plaignants obtiendront gain de cause auprès des Prudhommes, d'autant que General Electric a déjà reconnu le préjudice d'anxiété amiante sur ce site, pour une partie de ses salariés. "L'entreprise l'a reconnu pour les salariés de GE Gaz, mais elle refuse de le faire pour nous, ceux de l'entité Steam", développe le syndicaliste. "Donc pour un même site, avec un même arrêté ministériel, on a deux traitements complètement différents pour une population similaire qui a toujours travaillé dans les mêmes circuits et avec les mêmes problématiques." Une deuxième audience est prévue le 29 novembre prochain.