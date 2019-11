General Electric à Belfort : fin de la phase de négociations sur le plan social

Belfort, France

Les négociations autour du plan social de General Electric à Belfort et Bourogne se terminent ce jeudi. Le plan de sauvegarde de l'emploi sera ensuite remis aux services de l'Etat vendredi. Plus précisément à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi qui le validera dans un délai de 2 à 3 semaines. Dans la filière turbines à gaz, 485 postes vont être supprimés. Soit 27% des effectifs.

Les conditions financières de départ vont être dévoilées aux salariés

Dans ce document clé, on devrait en savoir plus sur les conditions de départ. Il est composé de deux parties : le livre 1 qui parle des conditions financières de départ, mais aussi à partir de quel âge les salariés peuvent prétendre à un départ en retraite anticipé. Deux syndicats sur trois ont donné leur feu vert à ce document. La CFE-CGC estime que ces conditions sont "favorables". Ces mesures seront dévoilés aux salariés par la direction en début de semaine prochaine.

Projet catastrophique pour les syndicats

Il y a ensuite le livre 2, pour ceux qui restent . Il détermine comment les services vont être réorganisés et revient sur les raisons du plan social. Les syndicats vont rendre un accord négatif car pour eux le projet de la direction reste "catastrophique" en l'état. Selon eux, l'avenir du site industriel n'est pas assuré.