Geneviève Legay, la militante blessée à Nice, témoigne

Geneviève Legay a témoigné ce mardi, trois semaines après la manifestation place Garibaldi à Nice et les affrontements avec des CRS. Elle a évoqué les événements, sa colère contre les policiers, Emmanuel Macron et Christian Estrosi.

Nice, France

Trois semaines après la manifestation place Garibaldi et les affrontements avec des CRS, Geneviève Legay a témoigné lundi sur l'antenne de France Bleu Azur. Elle a évoqué les événements, sa colère contre les policiers, Emmanuel Macron et Christian Estrosi. "Je veux tenir une conférence de presse pour dénoncer le président Macron qui donne des leçons alors qu'il ne comprend rien au peuple et le maire de Nice, Christian Estrosi. Ce sont tous des menteurs", a-t-elle dit. Et ce mardi, elle a reçu quelques médias.

* Vidéos tournées par Fabien Fourel.