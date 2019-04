Geneviève Legay, la militante azuréenne blessée à Nice, va mieux mais reste en convalescence

Nice, France

Après un mois d'hospitalisation et de convalescence, Geneviève Legay va mieux, mais reste encore faible. Elle est toujours en maison de repos. La militante azuréenne d'Attac a été touchée le 23 mars dernier à l'os du rocher, qui enferme l'oreille interne. Elle est sujette à de nombreux vertiges et ne tient pas debout seule. "Je suis encore faible. Cela tourne beaucoup, nous a-t-elle confiée. _Quand on m'a annoncé que j'en aurai encore pour trois semaines ici, ça m'a mis un coup au mor_al. Mais je suis une battante. Je me suis alors raisonnée et je patiente."

Toutefois, la militante de 73 ans, porte-parole d'Attac, avoue que sa famille l'aide énormément. "J'ai toute ma famille qui me soutient. Et puis j'ai eu beaucoup de visites. J'ai même dû mettre en place un agenda pour les organiser." La niçoise blessée lors de la manifestation interdite des gilets jaunes sur la place Garibaldi le 23 mars dernier à Nice a expliqué également recevoir de nombreuses lettres de soutien venant de plusieurs pays. Des petits mots qui l'aident également à surmonter un mouvement qui la dépasse mais qui lui donne aussi envie de continuer à militer, ce qu'elle fait, dit-elle, "depuis 1975 contre, à l'époque, Jacques Médecin".

L'enquête concernant les blessures de la manifestante est toujours instruite à Nice. L'avocat de la famille de Geneviève Legay a demandé son dépaysement, c'est désormais le procureur général auprès de la cour de cassation qui va devoir trancher. L'avocat dénonce le fait que le procureur ait nié dans un premier temps tout contact entre la manifestante et un policier, et le fait que l'enquête ait d'abord été confiée à la Sûreté départementale dont la cheffe est la compagne du commissaire chargé du commandement le jour de la manifestation.