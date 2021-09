Un homme, soupçonné d'être impliqué dans le génocide des Tutsi au Rwanda, a été mis en examen jeudi par un juge d'instruction parisien notamment pour "génocide" et "crimes contre l'humanité", a indiqué le parquet national antiterroriste (PNAT).

Génocide au Rwanda : un homme mis en examen en France pour "génocide" et "crimes contre l'humanité"

Un homme, soupçonné d'être impliqué dans le génocide au Rwanda, a été interpellé en France. Ce septuagénaire a été mis en examen ce jeudi pour "génocide, complicité de génocide, crimes contre l'humanité, complicité de crimes contre l'humanité, et participation à une entente établie en vue de la préparation de l'un de ces crimes", a appris franceinfo auprès du parquet national antiterroriste, confirmant une information du Parisien. Cet homme est né au Rwanda en 1949 et est arrivé en France après les massacres. Il y est devenu enseignant et a été naturalisé français en 2002. Il réside près de Troyes, dans l'Aube, a appris l'Agence France presse (AFP).

Soupçonné d'être impliqué dans le génocide

"A ce stade, il est reproché à Isaac K. son implication dans le génocide des Tutsi commis en 1994 au Rwanda, notamment sur le ressort de la préfecture de Gitarama", précise le Pnat dans un communiqué. Cette mise en examen intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 2009. Les investigations ont été menées par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, qui s'est déplacé plusieurs fois au Rwanda.

Le suspect "a contesté les faits lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction", précise le parquet. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

En 2003, en son absence, il a été reconnu coupable de participation au génocide par un tribunal rwandais. Il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol et a été interpellé en juin 2007 par la police à l’aéroport Roissy-Paris-Charles de Gaulle. En 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'extradition du Rwanda. L'année suivante, en 2009, le Collectif des parties civiles pour le Rwanda a déposé une plainte avec constitution de partie civile, ce qui a permis de lancer des investigations.