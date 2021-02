Gentilly : la police met fin à une soirée clandestine dans un restaurant

La police est intervenue dimanche soir à Gentilly (Val-de-Marne) pour mettre fin à une soirée clandestine. Elle avait lieu dans un restaurant. Elle rassemblait 80 personnes. Elles ont été verbalisées pour non port du masque et non respect du couvre-feu.

Au cours de l'intervention, un projectile a été envoyé sur un policier. La personne qui a jeté l'objet a été interpellée.