Georges Kiejman, ancien ministre et avocat dans l'affaire Omar Raddad, est mort

L'ancien ministre, et avocat, Georges Kiejman est mort à l'âge de 90 ans.

Georges Kiejman, né en 1932 à Paris de parents juifs polonais, est décédé ce mardi à 90 ans. Grand avocat, il a prêté serment au barreau de Paris en 1953.

D'abord spécialisé dans les questions de droits d'auteur, il devient rapidement une figure médiatique de la justice. Il a défendu le militant Pierre Goldman, la famille de Malik Oussékine, la famille de Marie Trintignant, ou encore "Charlie Hebdo" après l'affaire des caricatures de Mahommet.

Sur la Côte d'Azur, il a aussi défendu la famille de Ghislaine Marchal, une riche veuve de Mougins tuée à coups de couteau en 1991, devant la Cour de révision à l'occasion de la tentative de révision du procès Omar Raddad .

Avocat… et ministre

En 1991, il devient également ministre délégué à la Communication sous François Mitterrand, après six mois comme ministre délégué à la Justice. Il sera ensuite nommé ministre délégué à la Coopération internationale et au Développement entre 1992 et 1993.