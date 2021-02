Georges Tron condamné en appel à cinq ans de prison, dont trois ans ferme, pour viol et agression sexuelle

Après 10 années de procédure, la cour d'assises de Paris a condamné en appel mercredi Georges Tron à cinq ans de prison, dont trois ans ferme, pour viol et agression sexuelle sur une collaboratrice de sa mairie de Draveil (Essonne) en 2009 - 2010. Une peine supérieure aux réquisitions du ministère public qui avait requis cinq ans dont trois avec sursis.

Sa coaccusée Brigitte Gruel, alors adjointe à la Culture, a elle écopé de deux ans avec sursis. La cour a en revanche acquitté les deux accusés de faits similaires que leur reprochait une deuxième plaignante. Au terme de onze heures de délibéré, les faits sont "établis par les déclarations constantes et circonstanciées de la victime", a indiqué la présidente de la cour en lisant le verdict.

Georges Tron et Brigitte Gruel avaient été acquittés en première instance en 2018 : la cour d'assises de Seine-Saint-Denis avait estimé qu'il n'y avait pas eu de contrainte lors des faits.

"Mécanismes d'emprise"

Deux anciennes employées de la commune accusaient le maire Les Républicains de leur avoir imposé des attouchements et des pénétrations digitales entre 2007 et 2010. Lors de ses réquisitions mardi, l'avocat général a mis l'accent sur un "mécanisme d'emprise" qu'aurait exploité Georges Tron dans ses relations avec ses accusatrices. "Ça n'est pas un effet de mode de parler d'emprise, c'est une réalité, une modalité de la contrainte", a-t-il déclaré.

Les écoutes téléphoniques de l'édile ont été une pièce clé de ce procès en appel : des discussions interceptées à l'automne 2011 par la maîtresse de Georges Tron, dans lesquelles elle parle du pouvoir de l'élu sur les femmes et évoque des scènes sexuelles à plusieurs.

Georges Tron nie les faits

Dans leurs plaidoiries mardi, les avocats de Georges Tron ont dénoncé une "fabrique à mensonges". Ce dernier soutient que ces plaintes participent d'un "complot" fomenté par ses adversaires politiques dans l'Essonne et destiné à le faire chuter. Une thèse qui n'a pas convaincu l'avocat général : le "complot", "on ne sait plus si c'est le Front National, le Modem, des amis du même camp qui ne sont plus des amis, la mairie socialiste d'en face", a-t-il raillé.