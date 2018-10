Viols en réunion : le procès de Georges Tron revient devant les assises

Par Nicolas Olivier, France Bleu Paris et France Bleu

Après un faux départ l'an dernier, le procès de Georges Tron et Brigitte Gruel recommence mardi devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Le maire de Draveil, ancien secrétaire d'Etat, et son ex-adjointe seront jugés pour viols et agressions sexuelles en réunion sur deux employées municipales.