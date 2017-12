Georges Tron, maire de Draveil et ancien secrétaire d'État, jugé aux assises pour viol

L'ancien secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy et actuel maire de Draveil (91) Georges Tron sera jugé aux assises de Bobigny à partir de ce mardi 11 décembre. Lui et son ancienne adjointe à la culture sont accusés de viols et d'agressions sexuelles.

Un secrétaire d'État accusé de viols dans le sillage de l'affaire DSK, une démission et un procès aux assises six ans plus tard : Georges Tron sera jugé au côté de son ancienne adjointe à partir de mardi à Bobigny. Georges Tron (Les Républicains) et Brigitte Gruel sont tous les deux accusés de viols et agressions sexuelles en réunion sur deux femmes de 20 ans leurs cadettes, Virginie Ettel et Eva Loubrieu. Accusations qu'ils contestent formellement.

Ils seront jugés pendant neuf jours devant les assises de Seine-Saint-Denis, le procès ayant été dépaysé hors de l'Essonne, où il est élu de longue date : maire de Draveil (30.000 habitants) depuis 1995, conseiller départemental et ancien député.

Le scandale éclate peu après l'affaire Strauss-Kahn

"Je suis sans appréhension et j'espère que le procès servira à éclaircir des tas de choses qui auraient dû l'être depuis longtemps", a déclaré l'ancien secrétaire d'Etat à la Fonction publique. Le scandale avait éclaté peu après la retentissante arrestation à New York de Dominique Strauss-Kahn, alors directeur général du Fonds monétaire international.

En mai 2011, Georges Tron, alors secrétaire d'Etat dans le gouvernement Fillon, est accusé par deux anciennes employées municipales. Elles décrivent des massages sous couvert de réflexologie plantaire, dérapant vers des attouchements et des pénétrations digitales, entre 2007 et 2010. Le tout, disent-elles, avec la participation de l'adjointe à la Culture de l'époque, Brigitte Gruel. Les plaignantes disent avoir été incapables de s'opposer, tétanisées face à leur employeur. Georges Tron démissionne le 29 mai. Il clame son innocence et dénonce sans relâche un complot ourdi par ses adversaires d'extrême droite.

Plusieurs magistrats estiment qu'il n'y a pas matière à juger Georges Tron

L'affaire arrive aux assises alors que plusieurs magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas matière à juger le maire de Draveil et son adjointe. En 2013, après deux ans et demi d'enquête, deux juges d'instruction d'Evry avaient prononcé un non-lieu. L'année suivante, saisie par les plaignantes, la cour d'appel de Paris avait finalement renvoyé le dossier devant les assises, malgré la demande de non-lieu du parquet général.

"Le fait qu'il y ait des décisions contraires démontre que le renvoi n'a pas été pris à la légère", estime Alexandre-M. Braun, qui représentera Eva Loubrieu avec sa consoeur Eva Touboul. La cour d'appel avait souligné que cinq autres femmes avaient décrit dans les mêmes termes que les plaignantes les pratiques sexuelles de l'édile, seul ou avec son adjointe. Elle avait également considéré que les "dénégations absolues" des deux élus "suggèrent une volonté de dissimulation de leurs mœurs qui n'est pas en faveur de leur sincérité". Elle s'était aussi interrogée sur l'existence de "dossiers" constitués sur les deux plaignantes.

Une affaire réduite à un tripotage de pied dans l'opinion publique

Pour Vincent Ollivier, avocat de Virginie Ettel, "on a essayé de les dénigrer", en mettant en doute "leur moralité et leur équilibre psychologique". "La crédibilité des accusés doit aussi être au centre du procès", soutient-il. Les parties civiles veulent aussi combattre "l'idée fausse que tout le monde se fait de ce dossier", en le réduisant à une histoire de "tripotage de pieds", insiste Alexandre-M. Braun.

"C'est pas rigolo, c'est sordide", appuie Me Ollivier. Brigitte Gruel "conteste formellement les accusations portées à son encontre. Elle réaffirmera son innocence et défendra son honneur", selon son avocat, Frank Natali. Georges Tron sera défendu par le ténor du barreau Eric Dupond-Moretti et son associé Antoine Vey. Ce dernier souligne qu'ils entendent non seulement "le faire acquitter", mais aussi "dire à l'opinion publique qu'il est innocent sur le plan juridique et moral".

Le procès doit durer jusqu'au 22 décembre.