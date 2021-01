Gérald Darmanin a inauguré le commissariat de Bourgoin-Jallieu

C'est souvent le cas pour les visites ministérielles, ça va vite, tout est minuté. La visite de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, pour l'inauguration du commissariat de Bourgoin-Jallieu n'a pas échappé à la règle. Une visite de 45-50 minutes. Le ministre est reparti vers 17h30, à temps donc pour que cette inauguration respecte le couvre-feu.

Dans le hall du commissariat, où le ministre a dévoilé une plaque inaugurale, on était là loin des jauges imposées dans les petites boutiques, par exemple. Une visite ministérielle attire toujours et il y avait beaucoup, beaucoup de monde, notamment beaucoup d'élus, certes masqués. Étaient notamment présents plusieurs membres du conseil municipal, trois députées, un sénateur, et autres élus locaux.

"Je suis là pour protéger ceux qui nous protègent"- Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

Gérald Darmanin a échangé -hors présence de la presse, pas autorisée à suivre cette séquence- pendant une vingtaine de minutes avec des policiers berjalliens. Alors qu'un malaise traverse une partie de la profession qui se dit lassée d'être taxée de racisme ou de violences, le ministre a évoqué les moyens supplémentaires, humains, comme matériels. "Ce sont des preuves d'amour (...) Je suis là pour protéger ceux qui nous protègent", dit-il, évoquant là aussi les gendarmes.

Quant aux demandes de ruptures conventionnelles formulées par quelque 200 policiers isérois, en décembre, le ministre répond pour ceux qui souhaitent partir qu'il a porté la loi fonction publique dans ce sens, "mais s'il s'agissait d'un mouvement d'humeur qui pouvait être compréhensible, il s'agit désormais de voir que l'Etat est au rendez-vous des moyens et qu'il faut désormais travailler au service de nos concitoyens."

Le ministre de l'Intérieur en compagnie du Commandant Fayolle et du maire de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui. © Radio France - Céline Loizeau

Pas de vaccination plus rapide pour les policiers dit le ministre...

Le syndicat Unsa, localement, demandait à ce que les policiers puissent être vaccinés rapidement contre le coronavirus. Le ministre répond que "la priorité est les plus de 75 ans et les gens qui ont des comorbidités (...) Il faut que chacun comprenne que le geste citoyen c'est de vacciner d'abord ceux qui risquent le plus de mourir du coronavirus."

...et un petit tacle au maire de Grenoble, Eric Piolle

Interrogé aussi sur cette crèche grenobloise qui a dû fermer sous la menace de dealers, Gérald Darmanin a d'abord tenu "à remercier la police nationale, qui sous l'autorité du préfet, a travaillé pour démanteler ses réseaux, pour arrêter ces personnes. (...) Je me permets de relayer le travail très important que font les policiers nationaux -et j'ai malheureusement eu l'occasion de le dire- sans trop de soutien de la ville de Grenoble. On aurait bien voulu qu'il y ait des caméras de vidéosurveillance autour de ce site comme c'est le cas ici à Bourgoin-Jallieu. Je redis au maire de Grenoble que l'argent que je lui ai proposé au nom de l'Etat, M. le Préfet lui a écrit, plusieurs fois je lui ai écrit, il ne nous a pas répondu, on est prêt à financer des caméras de vidéoprotection qui aideraient les policiers et nos concitoyens. Je refais un nouvel appel parce que je crois que devant les questions de sécurité il ne peut y avoir de politique politicienne."