Gérald Darmanin annonce avoir enclenché la procédure de fermeture de la Grande mosquée de Beauvais

La mosquée Bilal est en sursis. En début de semaine dernière, la préfète de l'Oise, Corinne Orzechowski, a envoyé une lettre à l'association Espoir et Fraternité qui gère le lieu de culte de Beauvais (Oise). Elle y indiquait qu'elle envisageait de fermer la mosquée pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Le prêche d'un imam au moins serait en cause. Selon la préfecture, il aurait incité à la haine, à la violence et il aurait fait l'apologie du djihad, la guerre sainte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Invité ce mardi matin sur la chaîne CNews, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé avoir "enclenché" la procédure administrative de la Grande mosquée de Beauvais, en raison, selon lui, de la radicalité des prêches : "la mosquée de Beauvais (qui est) tout à fait inacceptable qui combat les chrétiens, les homosexuels, les Juifs", a déclaré le ministre de l'Intérieur sur CNews.

En 2016, un mois et demi après les attentats du 13 novembre, la Grand Mosquée de Beauvais avait pourtant participé à l'opération Portes ouvertes des mosquées en France.

Après la notification de la préfecture de l'Oise, les responsables de la mosquée ont désormais dix jours pour répondre et faire leurs remarques. Ce n'est qu'après que la préfète prendra la décision de fermer administrativement ou non, par arrêté, la mosquée de Beauvais.