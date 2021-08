Gérald Darmanin annonce de nouvelles mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes

Gérald Darmanin annonce de nouvelles mesures pour lutter contre les féminicides et les violences conjugales ce lundi matin dans un entretien accordé au Parisien / Aujourd'hui en France. En 2020, 102 femmes - et 23 hommes - ont été tués par leur conjoint ou ex-conjoint.

Gérald Darmanin promet davantage de moyens pour lutter contre les féminicides et les violences conjugales. L'an dernier, 102 femmes - et 23 hommes - ont été tués par leur conjoint ou ex-conjoint. Un chiffre bas (il y avait eu 146 féminicides en 2019), notamment à cause de la mobilisation des forces de l'ordre sur cette question pendant les deux confinements. Mais avec 400.000 interventions par an, les violences intrafamiliales "sont en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et gendarmes" note le ministre de l'Intérieur dans une interview au Parisien / Aujourd'hui en France. Gérald Darmanin dit vouloir faire de la lutte contre ces violences la priorité numéro un des forces de l'ordre, dès aujourd'hui, et que ces plaintes soient traitées avant "les affaires de cambriolages, de stupéfiants ou vols à la tire". "Elles doivent remonter tout en haut de la pile" ajoute-t-il.

Traitement prioritaire des plaintes pour violences conjugales

Gérald Darmanin annonce notamment le traitement prioritaire des plaintes pour violences conjugales, la présence d'un officier spécialisé dans chaque commissariat et brigade de gendarmerie et une meilleure surveillance des autorisations de port d'armes pour les conjoints violents. Les mains courantes sont proscrites "définitivement". Il reconnait également qu'il faut recruter davantage d'officiers de police judiciaire (OPJ) pour mener les enquêtes, il sont 17.000 actuellement, et devraient prochainement passer à 22 000 OPJ.

Le ministre revient aussi sur la mort de Chahinez Daoud, 31 ans, brûlée vive par son époux alors qu’il avait interdiction de l’approcher et qu’elle avait porté plainte à plusieurs reprises contre lui. La plainte avait été recueillie par un policier lui même condamné pour violences conjugales. C’est une situation inacceptable estime le ministre. Cette affaire "démontre une mauvaise organisation de la police nationale en Gironde" reconnait Gérald Darmanin, qui a saisit la police des polices.

Le ministre annonce aussi la création d'ici le 31 octobre de 16 "brigades de protection de la famille" (ex brigade des mineurs), spécialisées dans les violences intra familiales, dans des circonscriptions qui jusqu'ici n'en avaient pas. Il s'agit de Fort-de-France , Aix-en-Provence, Poitiers, Vitrolles, Arras, Sartrouville, Antibes, Fréjus, Creil, Martigues, Thionville, Bayonne, Ajaccio, Colmar, Les Mureaux et La Seyne-sur-Mer.