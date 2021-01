Gérald Darmanin annonce des policiers supplémentaires à Strasbourg et Colmar

En déplacement ce vendredi en Alsace, Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur a annoncé des effectifs supplémentaires pour les commissariats de Colmar et Strasbourg. 30 policiers de plus à Strasbourg et 10 à Colmar dans le cadre des quartiers de reconquête républicaine.