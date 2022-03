Gérald Darmanin annonce la construction d'un nouveau commissariat à Carmaux

"C’est une très bonne nouvelle pour Carmaux, et je suis ravie de cet engagement tenu" tient à faire savoir la députée LREM du Tarn Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Dans un courrier en date de ce 17 mars 2022, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce "qu'à l'issue de travaux préparatoires, la reconstruction du commissariat de Carmaux sera lancée". Le chantier débutera en septembre 2023 et s'achèvera fin 2024. Montant du budget prévisionnel : 2,2 millions d'euros.

Actuel commissariat vétuste et inadapté

L'emplacement retenu écrit le ministre "est celui proposé gratuitement par les villes de Carmaux et de Blaye-les-Mines".

Le ministère de l'Intérieur avait à plusieurs reprises été informé de la vétusté et de l'inadaptation du commissariat de Carmaux aux missions de la Police Nationale. La situation était telle que fin 2019 déjà les voisins se plaignaient de ne plus dormir à cause du bruit des occupants des cellules.