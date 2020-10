Gérald Darmanin annonce une hausse du budget de la police de 325 millions d'euros

Création d'une prime pour les "nuiteux", amélioration du matériel et des conditions de travail : le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui recevait les syndicats de police mardi a promis la mise en œuvre de plusieurs mesures visant à améliorer le "quotidien" des agents, quelques jours après plusieurs agressions en région parisienne. Ces annonces vont "dans le bon sens" ont salué les syndicats qui doivent aussi être reçus jeudi par le président Emmanuel Macron pour évoquer cette fois la question de la "protection des policiers", selon le ministère.

Parmi les mesures annoncées, une prime pour les "nuiteux", les 22.000 policiers qui travaillent de nuit. Ces fonctionnaires toucheront désormais en moyenne 60 à 100 euros de plus par mois. "Le statut du travailleur de nuit est acté et enfin on a de premières indemnités", a réagi Grégory Joron d'Unité-SGP auprès de l'AFP, alors que la prime était réclamée de longue date par les syndicats.

Primes et matériels

Le ministre a aussi détaillé les volets du budget de la police concernés par des augmentations, qui atteignent au total 325 millions d'euros pour 2021. Les crédits consacrés au matériel et aux équipements vont ainsi augmenter de 15 millions d'euros et ceux dédiés au parc automobile de 125 millions d'euros. Cela doit permettre le renouvellement d'un véhicule sur quatre, selon le ministère. Le budget immobilier va lui aussi augmenter de 12 millions d'euros, en espérant obtenir jusqu'à 740 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, afin de rénover les commissariats notamment.

Gérald Darmanin a enfin annoncé un "plan de valorisation inédit de la filière investigation", avec des avancements de carrière "accélérés" et une revalorisation de la prime d'officier de police judiciaire. Il s'est également engagé à relancer le projet de gratuité des transports pour les forces de l'ordre en reprenant les discussions avec la SNCF pour "aboutir en 2021", selon son entourage.

"S'il arrive à mener à bien tous ces projets dans les prochains mois, on pourra enfin dire qu'il y a une reconnaissance du métier de policier", a commenté Fabien Vanhemelryck, secrétaire général d'Alliance police nationale. "Maintenant on attend la rencontre avec Emmanuel Macron jeudi", a ajouté Patrice Ribeiro, secrétaire général de Synergie-Officiers, "on a des choses à lui dire, notamment sur la réponse pénale".