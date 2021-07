Gérald Darmanin dans les Bouches-du-Rhône et le Var pour lancer la campagne de lutte contre les incendies

Gérald Darmanin passe la journée dans les Bouches-du-Rhône et le Var ce vendredi.

Un déplacement sur le thème des feux de forêts pour le ministre de l'Intérieur ce vendredi. Gérald Darmanin est attendu dans la matinée à Aix-en-Provence à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour une cérémonie de baptême de promotions des officiers de sapeurs-pompiers. Le ministre de l'Intérieur présidera également une cérémonie d'hommage aux acteurs de la Sécurité civile victimes des feux de forêts à Gardanne. Un olivier sera planté.

Puis ce vendredi après-midi, Gérald Darmanin se rend à Draguignan avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, pour lancer la campagne de lutte contre les feux de forêts. Les deux ministres assisteront notamment à des démonstrations de pompiers sur le camp militaire de la Vaugine à Draguignan.

Les sapeurs-pompiers des deux départements sont déjà mobilisés et prépositionnés face aux risques incendies. De nombreux départs de feu ont été relevés ces derniers jours à cause de la chaleur et du vent.