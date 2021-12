Gérald Darmanin dénonce des tags islamophobes découverts à Château-Gontier-sur-Mayenne

Plusieurs inscriptions racistes envers les Musulmans et faisant référence au nazisme ont été découvertes ce mardi matin dans les rues du centre-ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonce des "actes odieux" et "contraires aux valeurs de la République".

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes.

"Ces actes odieux sont contraires aux valeurs de la République", réagit ce mardi midi sur Twitter le ministre de l'Intérieur et des Cultes Gérald Darmanin après la découverte de tags antimusulmans sur les murs du centre-ville de Château-Gontier-sur-Mayenne. Une demi-douzaine de messages racistes, injurieux envers l'Islam et faisant référence au nazisme ont été inscrits à la bombe dans la nuit de lundi à mardi. La mairie et les riverains vont porter plainte.

Le maire de Château-Gontier, Philippe Henry se déclare choqué sur France Bleu Mayenne : "nous n'avons jamais vu de choses pareilles, en plein centre-ville". Les inscriptions étaient en court d'être effacées par les services de la mairie ce mardi. Philippe Henry va porter plainte, comme les riverains dont les murs ont été souillés. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.