Gérald Darmanin dit "attendre l'invitation" de Jean-Paul Fournier

Gérald Darmanin était en visite dans le Gard ce lundi 24 août. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à la base aérienne de sécurité civile de Nîmes-Garons, pour saluer le travail des pompiers gardois dans la lutte contre les feux de forêt : "Cette base rend beaucoup de services à notre pays, en ce moment-même d'ailleurs, sur un feu important vers Istres", a-t-il déclaré. Il a également abordé le projet de pôle européen que cette base pourrait représenter en matière de lutte contre les feux de forêt. Le ministre a par ailleurs confirmé que deux nouveaux bombardiers d'eau, financés par l'Europe, seront livrés prochainement à la base de Nîmes.

Le gouvernement sollicité depuis plusieurs mois par la mairie de Nîmes

Gérald Darmanin était également attendu sur autre sujet, celui de l'insécurité, de l'augmentation des violences à Nîmes ces derniers mois. Régulièrement sollicité par le maire Jean-Paul Fournier, le ministre de l'Intérieur tient dans un premier temps à ce que le maire de Nîmes se déplace lui-même à Paris, place Beauvau : "Je vais recevoir M.Fournier et j'aurai l'occasion de venir s'il m'invite, je ne m'invite pas chez les gens comme ça. Je respecte les maires de France, étant moi-même élu local. J'aurai l'occasion de recevoir les élus pour aborder leurs interrogations sur les difficultés que rencontre la ville de Nîmes en matière de sécurité", a expliqué Gérald Darmanin.

Le premier adjoint du maire de Nîmes Julien Plantier était présent lors de la visite de Gérald Darmanin. Il a rappelé à ce dernier que Jean-Paul Fournier l'avait invité à plusieurs reprises, lui et son prédécesseur Christophe Castaner, pour aborder l'augmentation des violences à Nîmes : "La question n'est pas de savoir qui invite, qui n'invite pas. Aujourd'hui, Jean-Paul Fournier a sollicité à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur pour qu'il vienne chez nous. Lors de la réunion place Beauvau en septembre, nous réitérerons cette invitation et j'espère cette fois-ci que Gérald Darmanin viendra." La mairie de Nîmes espère des effectifs de police et de gendarmerie supplémentaires avec l'aide de l'Etat.