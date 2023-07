Gérald Darmanin dit comprendre "la colère et la tristesse" des policiers et assure les soutenir

À peine descendu de l'avion en provenance de Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin s'est rendu ce jeudi soir dans un commissariat du 19e arrondissement de Paris pour s'entretenir avec des policiers, alors que la fronde des agents se poursuit en France . Le ministre de l'Intérieur a pris la parole et assuré comprendre la colère et la tristesse des forces de l'ordre. "Je comprends l'émotion, la colère et la tristesse des policiers", a dit Gérald Darmanin, qui recevra les syndicats de policiers dans la soirée place Beauvau.

Le ministre a également réaffirmé son soutien au directeur général de la police nationale, Frédéric Veaux, qui a apporté son soutien à un policier incarcéré pour des soupçons de violence policière.

Gérald Darmanin a salué les policiers qui, "pendant ces périodes difficiles" des émeutes urbaines qui ont suivi le décès de Nahel à Nanterre , "ont été présents, valeureux et courageux" et les a assurés de sa "reconnaissance", son "soutien" et sa "confiance", fustigeant les "parties politiques" et les "médias" qui les "insulte et les vilipende".

"Les policiers ne réclament pas l'impunité"

Concernant les affaires en cours, et notamment celle d'un fonctionnaire mis en examen pour violences policières à Marseille et placé en détention provisoire, le ministre a assuré que "les policiers ne réclament pas l'impunité". Il a toutefois appelé à ce qu'ils ne soient pas "les seuls en France pour lesquels la présomption d'innocence est remplacée par la présomption de culpabilité".

"Je ne veux pas confondre ces quelques-uns avec l'immense majorité de ceux qui se sentent blessés par le manque de respect qu'on leur accorde", a encore dit le ministre.

Selon Gérald Darmanin, **moins de 5% des policiers sont actuellement "en arrêt ou ont refusé d'aller au travail". Il les a appelés à "ne pas oublier leur mission, au service de la population".