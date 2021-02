Gérald Darmanin en visite à Belfort et Montbéliard lundi prochain

Après un déplacement en Savoie, Haute Savoie et dans l'Ain, le 15 février dernier, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, a choisi le Nord Franche-Comté ce lundi 22 février pour sa visite hebdomadaire en région. Un déplacement sous le signe du Beauvau de la sécurité, comme chaque lundi de février à mai prochain.

A 14h30 , le ministre se rendra au commissariat de Belfort, pour y décliner le thème de table ronde qu'il présidera le matin à Paris : à savoir 'l"encadrement dans la police". Il dialoguera avec les fonctionnaires de police pendant un peu plus d'une heure.

Vers 16h00, Gérald Darmanin poussera jusqu'au commissariat de Montbéliard. Les policiers montbéliardais ne manqueront pas d'évoquer avec lui la question de la stratégie de lutte contre les violences urbaines dans le quartier de la Petite Hollande. Suite aux derniers incidents, l'adjoint au maire de Montbéliard en charge de la sécurité Philippe Duvernoy, avait lancé une invitation au ministre de l'intérieur, en juin 2020. Un peu plus tard, le député LREM de la circonscription, Denis Sommer, a fait la même demande.

En décembre dernier, le ministre avait annoncé une dotation de huit policiers supplémentaires pour la circonscription de police de Montbéliard

Ces visites s'inscrivent dans le cadre du Beauvau de la sécurité, lancé au début de ce mois de février. En novembre dernier, un livre blanc de la sécurité intérieure avait listé 200 propositions pour améliorer l'action des forces de l'ordre en France. En prologement de ce livre blanc, le Beauvau de la sécurité a pour objectif de "moderniser la politique publique de sécurité au bénéfice des policiers, des gendarmes et de l'ensemble des Français".

Concrètement, il s'agit de huit tables-rondes organisées entre février et mai avec des personnalités diverses, autour de grandes thématiques : le lien police-gendarmerie et population, l'encadrement des forces de l'ordre, leur formation, les relations avec la justice, le maintien de l'ordre, la captation vidéo, le contrôle interne et enfin les conditions matérielles et le soutien. La première d'entre elles a

à lire aussi Montbéliard : retour des violences urbaines à la Petite Hollande, six voitures incendiées

à lire aussi Violences à Montbéliard : le préfet du Doubs veut mettre l'accent sur les interpellations