Gérald Darmanin fait de la prévention routière en Isère

Le déploiement de gendarmerie était impressionnant pour accueillir, sous un soleil de plomb, le Ministre de l'Intérieur.

Opération prévention au péage de Saint Quentin Fallavier

Tout le monde est masqué, Covid oblige. Le commandant du Groupement, le Général Yann Tréhin, lui fait un petit topo de la situation : "Ce week-end, nous sommes déployés sur le territoire pour les retours de vacances et les événements festifs, avec deux aspects, le covid et la sécurité routière. Sur ce contrôle au péage de Saint-Quentin-Fallavier, on a déjà fait unedizaine d'infractions, comme des défauts d'assurance, des fausses plaques d'immatriculation, ou des excès de vitesse. " Et le commandant du groupement de gendarmerie de l'Isère ajoute : "En 2019, nous avons déploré sur les routes, 62 morts et 700 blessés. les chiffres de 2020 devraient être meilleurs".

Le préfet de l’Isère, Lionel Beffre, explique ensuite au ministre quelles sont les priorités en matière de prévention. " Nous avons trois axes de prévention, les jeunes, les deux-roues et les nouveaux usages de la route, comme les trottinettes."

Annie et Jérôme, qui ont passé sans encombre ce contrôle inopiné, ont pu dialoguer avec le Ministre de l'Intérieur © Radio France - Véronique Pueyo

On ne s'attendait pas à voir le ministre de l'Intérieur ! Annie, une automobiliste contrôlée

Puis Gérald Darmanin s'approche de la voiture de Jérôme et Annie, un couple de retraités qui rentre chez lui à Dieppe, après avoir passé ses vacances à Saint-Raphael. Ils ont été arrêtés après la barrière de péage pour un contrôle qui s'est passé sans encombre. "On a eu un peu peur sur le coup quand on a vu tous ces gendarmes! On avait peur d'avoir commis une infraction, mais non !" Le ministre leur souhaite bonne route. Annie est amusée : "On s'attendait pas à croiser le ministre. Quand on va raconter çà la famille, ils ne vont pas nous croire !"

40 000 policiers et gendarmes déployés en France pour les retours de vacances

Avant de repartir, le ministre de l’Intérieur a fait une courte déclaration devant les quelques médias présents : " 40 000 policiers et gendarmes sont là ce week-end pour assurer la sécurité de nos compatriotes qui commencent à rentrer de vacances. Je suis venu en Isère pour redire les conseils de prudence, faire une pause, toutes les deux heures, ne pas boire d'alcool, bien sûr. Depuis ma nomination, j'ai vécu deux terribles accidents de la route, dans la Drôme et dans l'Aisne, avec à chaque fois, la mort de quatre enfants. En 2019, il y a eu plus de 3000 morts sur les routes de France."

Gros déploiement de gendarmerie au péage de Saint Quentin Fallavier © Radio France - Véronique Pueyo

En Isère, au 31 juillet 2020, on déplore 28 morts sur les routes et 182 blessés hospitalisés.