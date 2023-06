Gérald Darmanin interpellé à l'Assemblée nationale sur la question de l'insécurité à Avignon

La question de l'insécurité à Avignon s'est invitée à l'Assemblée nationale ce mardi lors des questions au gouvernement. La nouvelle députée Rassemblement National de la 1ère circonscription de Vaucluse a interpellé le ministre de l'Intérieur. "Le classement des villes les plus sûres de France n'est élogieux ni pour notre pays ni pour les habitants de ma circonscription. Avignon se trouve en fin de classement à la 264e place sur 273", affirme Catherine Jaouen.

La députée a ensuite questionné Gérald Darmanin sur "le choix de ne pas caractériser Avignon comme un quartier de reconquête républicaine, alors que les chiffres de la délinquance explosent et que les quartiers y sont exposés". Catherine Jaouen a également critiqué la politique sécuritaire de la municipalité : "elle s'est révélée défaillante depuis 2014, tant dans le recrutement des policiers municipaux, 58 agents pours 90.000 habitants".

Le ministre répond par des chiffres

Face aux multiples questions, Gérald Darmanin a avancé des chiffres. "Sur votre département de Vaucluse, nous avons eu 43% de trafiquants supplémentaires interpellés depuis un an, nous avons 20% de cocaïne saisies en plus depuis un an et nous avons 21 points de deal dont 7 dans votre ville qui ont été démantelés", a précisé le ministre de l'Intérieur.