Gérald Darmanin : "Je regrette la position du maire de Nîmes"

Il passe une bonne partie de la matinée, à Nîmes, ce lundi. Le Ministre de l'Intérieur est notamment attendu en Préfecture. En revanche, il n'est pas prévu de rendez-vous dans le bureau du maire, Jean-Paul Fournier. Gérald Darmanin a accordé une longue interview à France Bleu Gard Lozère.

La semaine dernière, un homme est mort dans un quartier sensible de Nîmes. C’est probablement lié au trafic de drogue. Le maire de Nîmes vous a régulièrement demandé des renforts. Faut-il voir une fatalité dans ces trafics de drogue et ces règlement de compte mortels ?

Non, Il faut y voir l'action de la police et de la gendarmerie. 350 opérations qui ont visé les points de deal, le harcèlement par les policiers des points de deal ; 217 rien que dans la ville de Nîmes et qui ont fait naître 306 interpellations de trafiquants, c'est énorme. 100 kilos de cannabis saisis par exemple en 2022, c'est l'action des services de police et les actions des services de police font naître des règlements de compte. Parce que les personnes, évidemment, essaient de reconquérir des points de deal, sont mis en accusation par la justice, parlent à la justice et font naître malheureusement ce genre d'événement dramatique. Je rappelle que cette personne -sans présumer, bien sûr, de l'enquête judiciaire ouverte par le procureur- cette personne est très défavorablement connue des services de police et donc se baladait manifestement là pas par hasard. Et donc je veux dire que l'action de la police est très importante à Nîmes et les effectifs ont augmenté comme dans aucune ville de France, puisqu'on est passé de 210 policiers en 2017 à 294 policiers en 2022, soit 40 % d'augmentation.

Maintenant, il faut que la police fasse son travail sous l'autorité de la justice et aussi que les locaux nous aident. Et moi, je regrette la position du maire de Nîmes qui n'a pas voulu signer de contrat de sécurité intérieure pour aider les policiers, pour mutualiser les moyens. Et je lui retends la main, au maire de Nîmes. Lundi, je serai en préfecture, je le recevrai bien volontiers s’il avait quelques minutes à me consacrer.

Vous l'avez déjà reçu, mais c'était à Paris. Vous n'avez pas souhaité vous rendre dans son bureau à l'époque. Là, il vous a renouvelé son invitation, mais vous n'irez toujours pas dans son bureau ; ça se fera en préfecture si le rendez-vous se fait ?

Je suis allé cinq fois à Nîmes depuis que je suis ministre de l'Intérieur et ministre des Comptes publics et je suis déjà allé dans le bureau du maire de Nîmes. Simplement, moi, je pense qu'il faut que Monsieur maire de Nîmes ait plus de considération pour nos policiers, qu’il les accompagne davantage. Je l'ai reçu quand il me l’a demandé, je l’ai reçu. Là, je viens à Nîmes toute une journée, quasiment, pour rencontrer les pilotes de la base de sécurité civile qui font un travail formidable contre les feux de forêt. Rencontrer les policiers de l'Ecole de police de Nîmes, décorer madame la préfète puisqu'elle est une préfète courageuse et proche de celle de ses gendarmes et de ses policiers.

Je veux dire au maire de Nîmes que je suis à sa disposition pour le recevoir bien évidemment à la préfecture s’il souhaitait absolument me voir. Maintenant, il a mon numéro de téléphone. Je le connais depuis bien longtemps et je crois qu'il y a une grande partie des élus de Nîmes, quels que soient les bords politiques d'ailleurs, qui disent sans doute avec moi que désormais il faut que tout le monde aille dans le bon sens et protège la population nîmoise.

Voilà, l'État a mis 40 % de policiers en plus, quasiment 84 policiers supplémentaires en un an. J'ai tenu mes promesses. J'ai fait une tournée avec la BAC. Des policiers supplémentaires avec quatorze policiers l'année dernière qui sont arrivés et sont là.

Et moi, je me suis un peu étonné que le maire de Nîmes passe par le député du Front national pour demander un rendez-vous. Je veux dire qu'on n'a pas besoin de s'acoquiner avec le Front national pour régler les problèmes des Nîmois.

Les quatre députés du Rassemblement national ont visité vendredi le centre de rétention administrative. C'est un centre qui connaît une situation difficile par moments. Il y a eu des débuts de mutineries au mois d'octobre dernier. Et ce qui marque aussi ce centre de rétention administrative de Nîmes, c'est le faible taux de reconduites à la frontière. Seulement un gros tiers, 36 %. Alors les députés s'interrogent : comment se fait-il que seulement un tiers des étrangers en situation irrégulière soient reconduits dans leur pays ?

D'abord, il ne faut pas tout confondre. Il faut se réjouir que les délinquants étrangers aillent dans des centres de rétention administrative, c'est à dire privés de leur liberté et ne restent pas dehors. C'est ce que je pense, la demande de la plupart des Français. Et donc effectivement, ça change la nature des personnes qui sont dans les centres de rétention administrative. Et ils sont pleins ces centres de rétention administratifs, parce que vous avez dû voir que sur 77 places disponibles, 74 sont occupées par des délinquants étrangers. Donc c'est une bonne chose. Alors évidemment, pour les policiers, c'est plus dur puisque au lieu d'avoir des étrangers en situation irrégulière qui ne posent aucun problème, mais quand on met des délinquants, ça fait plus de pression, plus de difficultés, parfois plus de violence.

Notre travail à nous, c’est de mettre plus de policiers. Ce que nous avons fait, à Nîmes comme ailleurs, mais aussi, c'est mettre davantage de moyens matériels, de sécurisation parce qu'on a un grand plan de sécurisation des centres de rétention administratifs. Ensuite, il faut augmenter le nombre de places. C'est ce qu'on va faire à Nîmes puisqu'on va mettre 34 places supplémentaires en 2023. C'est ce qu'ont pu vous expliquer sans doute les personnes au centre de rétention administrative. C’est un gros effort que nous faisons. Et puis, en fait, il faut après éloigner les personnes. Alors, pendant qu'ils sont dans le CRA, ils ne sont pas dehors. C'est déjà un premier point.

Mais il faut faire l’intelligence d'explications avec les Français. Quand on dit qu'il y a un tiers de gens qui partent, ils partent pendant la durée du CRA, mais quand ils sortent du centre de rétention administrative, parce que pour plein de raisons, on n'a pas réussi à les éloigner, parce que les pays n'ont pas voulu les recevoir, parce qu'ils ont fait des recours aussi à la justice. Et c'est leur droit le plus strict puisque nous sommes une démocratie. N'en déplaise à certains de pouvoir faire des recours. On les assigne à résidence. Ils sont toujours sous la main de la police. Et le passage en centre de rétention administrative nous permet de prendre les empreintes, nous permet d'avoir la copie de leurs pièces d’identité. Et quand on s'est mis d'accord avec le pays, avec la justice, on les reconduit dans leur pays d'origine ; ça, malheureusement, ce n'est pas toujours dans le temps des trois mois de placement en centre de rétention administratif, mais dans l'année -Je prends l'exemple des deux dernières années-nous avons réussi à expulser plus de 3800 étrangers délinquants. On a augmenté de 400 %. C'est un chiffre absolument énorme. Le nombre de personnes qu'on a réussi à reconduire aux frontières pour les personnes délinquantes, et donc nous devons encore améliorer cela en augmentant le nombre de places de centres de rétention comme nous allons le faire cette année.

Vous êtes également ministre des Cultes. Que pensez-vous de l'initiative du maire de Beaucaire, Julien Sanchez, d'une crèche dans la mairie de sa ville ?

Moi, je veux vous dire je respecte les règles de la République, même lorsqu'elles ne me plaisent pas. J'ai été maire d'une commune et j'ai eu parfois des décisions de justice qui n'étaient pas favorables aux positions que je prenais. Je pouvais le regretter politiquement, bien évidemment. Chercher à changer la loi, bien sûr. Mais j'ai toujours respecté les règles de la République. Ce que je n'aime pas beaucoup dans la position du maire Rassemblement National que vous évoquez, c'est qu**'il se moque finalement de la justice de notre pays**, ne respecte pas les règles alors même que, à plusieurs reprises, la justice lui a dit ce qu'il fallait mettre en place puisque c'est la loi de la République. Et pour des gens qui veulent absolument que tout le monde respecte les règles de la République, ils ne s'appliquent pas beaucoup à eux-mêmes.

D'ailleurs, l’année dernière, j'ai porté une loi très intéressante, me semble-t-il, sur les religions et sur la laïcité. Et le positionnement des élus du Rassemblement National était très, très, très bizarre puisque madame Le Pen était évidemment encore déjà députée à l'époque... Jamais un amendement qui évoquerait par exemple la place des crèches dans les mairies n'a été déposé par le Front national. Je m'interroge sur la provocation répétée de Monsieur le maire parce que quand on veut régler des problèmes, il faut travailler. Il faut demander à ses représentants au niveau national et dans le Gard, il y avait un député Front national (NDLR : N. Meizonnet), jamais il n'a porté la parole du maire de Beaucaire pour dire « Voilà, nous, on a un problème, on aimerait avoir une crèche dans notre commune ». Donc j'ai un peu peur malheureusement, que ce ne soit pas par conviction, que Monsieur le maire mette une crèche dans la commune, mais par provocation. Donc je l'invite à utiliser les armes de la politique. C'est à dire maintenant qu'il a des parlementaires à l'Assemblée, de faire leur travail de parlementaires. Malheureusement, on ne les voit pas beaucoup être constructifs à l'Assemblée nationale