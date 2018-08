Gérald Darmanin obtient un non-lieu dans l'enquête pour viol et abus de confiance

Par Edouard Marguier, France Bleu Nord et France Bleu

L'avocat du ministre de l'Action et des Comptes publics et ancien maire de Tourcoing n'est plus poursuivi par la justice après qu'un non-lieu a été prononcé ce mois-ci dans l'enquête pour viol et abus de confiance qui le visait.