"La police tue" : Gérald Darmanin annonce porter plainte contre Philippe Poutou

"Les propos de M. Poutou envers la police sont insultants et indignes d'un élu de la République" : Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé ce jeudi son intention de déposer plainte contre le candidat du NPA à la présidentielle, "pour défendre l'honneur de tous les policiers". Mercredi soir, invité de franceinfo, Philippe Poutou avait affirmé que "la police tue, évidemment la police tue". La plainte sera déposée pour injure publique, a précisé l'entourage du ministre à l'AFP.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) était interrogé par franceinfo sur les propos tenus par un adjoint La France insoumise de la mairie de Cachan, Dominique Lanoë. Ce dernier avait déclaré : "Je croyais que le but de la police était de protéger la population et pas nécessairement de posséder des armes pour la tuer", lors d'un débat pendant le conseil municipal. Dans un communiqué diffusé mercredi, la ville de Cachan a dénoncé un "montage vidéo (...) altérant volontairement la réalité des propos et des faits de cette séance publique".

"La police a tué et elle tue", affirme Philippe Poutou

Philippe Poutou s'est étonné que ces propos créent une polémique, les trouvant "assez raisonnables". Il a cité les décès de Steve Maia Caniço à Nantes, mort en tombant dans la Loire pendant une intervention policière en 2019, de Zineb Redouane, touchée par une grenade lacrymogène alors qu'elle se trouvait à sa fenêtre lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Marseille en 2018. Le conseiller municipal de Bordeaux a également fait référence à la mort de Rémi Fraisse, tué lors d'affrontements à Sivens en 2014, un non-lieu a été prononcé dans ce dossier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il faudrait voir les chiffres précisément mais dans les quartiers populaires, c'est une quinzaine de jeunes qui sont tués par la police annuellement", a affirmé Philippe Poutou. "La police a tué et elle tue. Après, on peut discuter : assassinat, meurtre, accident ou bavure, ou légitime défense bien sûr." Dans l'affaire Steve, l'ex-directeur de cabinet du préfet et un commissaire de police ont été mis en examen pour homicide involontaire. L'enquête sur la mort de Zineb Redouane est toujours en cours.

Dans un communiqué, le NPA dénonce "une grossière opération d'intimidation" : "Une énième tentative d’intimidation en somme, venue de syndicats d’extrême droite et d’un ministre à leurs ordres, qui vise à faire taire toutes celles et tous ceux qui dénoncent les violences policières et les crimes policiers." Pour le parti, les propos du ministre de l'Intérieur "sont en réalité une insulte à la mémoire de toutes les victimes des violences policières, dont la liste serait trop longue à établir ici, et une injure à leurs proches".