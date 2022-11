Gérald Darmanin a présidé la cérémonie d'hommage au gendarme breton décédé sur l'A13 dans l'Eure

Dix jours après la mort du gendarme breton lors d'une opération anti-drogue sur l'A 13 dans l'Eure, une cérémonie était célébrée ce jeudi dans la cour de la caserne de gendarmerie Marguerite à Rennes. 300 personnes ont assisté à cet hommage présidé par le ministre de l'intérieur. La famille du militaire, dont ses 4 enfants et sa veuve, mais aussi ses collègues, notamment ceux de la section de recherche de Rennes, le directeur général de la gendarmerie nationale, et des personnalités politiques étaient présentes.

Ce soir-là, lorsque l'adjudant Bolloch s'est porté volontaire pour venir en renfort du groupe stups, il savait que chaque mission, chaque sortie, chaque jour au service de la France peut être le dernier - Gérald Darmanin

Au cours de la cérémonie, le ministre de l'intérieur a rappelé dans son hommage que huit autres gendarmes avaient trouvé la mort en mission depuis le début de l'année. Devant le cercueil du major Jean-Christophe Bolloch, il détaillé le parcours du militaire breton, jusqu'à cette dernière mission dans la nuit du 24 au 25 octobre. Décédé à l'âge de 47 ans, Jean christophe Bolloch a commencé sa carrière en 1999 dans les côtes d'Armor à Guingamp, dont il était originaire "il avait choisi la gendarmerie pour vivre sa passion du judiciaire. Affecté en 2017 à la section de recherches de Rennes, après un an de détachement au sein du groupe stups de Bretagne, il s'y est illustré rapidement. Quatre ans après son arrivée, il comptait parmi les directeurs d'enquête les plus remarqué de sa génération" a souligné le ministre. Démantellement de trafic de drogue entre la Bretagne et la Guyane, enquête sur des meurtres, des féminicides, le major devient un référent pour les magistrats rennais qui le consultent lorsqu'ils travaillent sur ces dossiers complexes.

Gérald Darmanin a présidé la cérémonie d'hommage dans la cour de la caserne Marguerite à Rennes © Radio France - Céline Guétaz

Promu major et décoré de deux médailles

Le ministre a salué l'engagement et le professionnalisme du gendarme breton. Dans son éloge, il a évoqué aussi ses liens avec ses collègues et s'est adressé à ses enfants et son épouse "Amandine, Juliette, Emeline, Mathieu, et vous Catherine, son épouse pouvaient être fiers de lui, comme il était fier de vous". A la fin de la cérémonie, le ministre a promu le gendarme breton au grade de major, et lui a décerné deux médailles à titre exceptionnelle, celle de la sécurité intérieure échelon or et celle de la défense nationale, avec palme de bronze. Un autre gendarme, de Saint Malo avait été grièvement blessé dans l'accident dans l'Eure, il est toujours hospitalisé, mais son pronostic vital n'est plus engagé.