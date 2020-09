Gérald Darmanin veut interdire la diffusion des vidéos de policiers si leur visage n’est pas flouté

C'est l'une des demandes récurrentes des syndicats de police. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est prononcé pour l'interdiction de "la diffusion des images des visages" de policiers sur les chaînes de télévisions et les réseaux sociaux jeudi. "Personne ne pourra empêcher les gens de filmer", a-t-il développé à l'issue du 9e congrès de l'Unsa Police qui a élu son nouveau secrétaire général, Olivier Varlet, mais "je retiens l'idée d'obliger les télés et les réseaux sociaux à ne pas diffuser les images des visages des policiers, mais de les flouter".

"Il faut interdire la diffusion des images des visages", a-t-il insisté en affirmant qu'il ne "souhaitait pas que les CRS et les gendarmes mobiles portent la cagoule".

"Signal préoccupant pour les libertés"

Le ministre "nous envoie un signal qui est extrêmement préoccupant pour les libertés" a réagi ce vendredi sur franceinfo le journaliste David Dufresne, connu pour son décompte des violences policières, notamment pendant les manifestations des "gilets jaunes" et réalisateur du film "Un pays qui se tient sage", dont la sortie est prévue le 30 septembre.

"Je voudrais juste revenir aux fondamentaux : l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme parle de la nécessité d'instaurer une force publique. Tout est là : publique. La police, ce n'est pas une milice. La police, elle doit être identifiable. Elle doit rendre des comptes" a-t-il argumenté.

Caméras piétons

Face à la diffusion de plus en plus fréquente de vidéos d'intervention policières mettant en cause des agents, les syndicats réclament en outre des caméras piétons en nombre. Le président Emmanuel Macron a promis de les généraliser d'ici à juillet 2021.

Les syndicats souhaitent aussi pouvoir diffuser leurs images, ce qui est interdit actuellement. Les vidéos sont horodatées, localisées, le porteur de la caméra identifié et "la consultation des images n'est possible qu'après transfert par des personnels habilités. Elles sont conservées six mois, plus longtemps s'il y a une procédure administrative ou judiciaire", a expliqué une source policière à l'AFP.