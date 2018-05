Marseille, France

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a condamné avec "la plus grande fermeté" la fusillade à la cité de la Busserine (Marseille, 14e) et a annoncé le déploiement de renforts policiers dans un communiqué alors que l'enquête se poursuit pour retrouver les malfaiteurs. "Des moyens policiers ont été déployés par le préfet de police des Bouches-du-Rhône dans le quartier dès hier soir. Ils y seront maintenus le temps nécessaire", précise le communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. "Soixante policiers supplémentaires seront affectés à Marseille d'ici début 2019", annoncent également les services de Gérard Collomb.

Un plan contre le trafic de drogue d'ici juillet

Lors de la présentation du plan pour les banlieues, Emmanuel Macron est revenu sur les événements survenus à Marseille. Le président de la République a déploré mardi la "grande violence" qui gangrène certains quartiers. "Il y a à la fois des sources d'extrême inquiétude et des sources d'optimisme profond. L'extrême inquiétude c'est encore ce qu'on a vu à Marseille". Le chef de l'Etat a annoncé un plan de lutte contre le trafic de drogue "d'ici juillet".

La piste d'un enlèvement pas confirmée

Lors d'une conférence de presse, Olivier de Mazières le préfet de police des Bouches-du-Rhône a indiqué que la police judiciaire, chargée de l'enquête, cherche notamment à déterminer si deux voitures retrouvées calcinées après la fusillade ont pu servir aux malfaiteurs. Le préfet de police, qui n'a pas confirmé l'enlèvement d'un homme par le commando qui a mis en joue des policiers. "Il semblerait que les événements soient liés au trafic de stupéfiants", alors que le quartier est connu pour être un haut lieu de trafic.

Selon le préfet de police, ce commando a fait irruption à bord de "trois à quatre véhicules" lundi vers 16h50 et était composé de "cinq à dix individus cagoulés et équipés d'armes de poing et d'armes longues de type Kalachnikov". Des policiers qui se trouvaient "à proximité" de la cité, comme le révélait lundi France Bleu Provence, sont intervenus. En prenant la fuite, les membres du commando à bord d'une des voitures ont notamment mis en joue des policiers, qui ont tiré à quatre reprises sur le véhicule en brisant une vitre, sans l'empêcher de poursuivre sa route.