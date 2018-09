Avant ses annonces ce mardi à Corbeil-Essonne sur les moyens octroyés aux 15 "quartiers de reconquête républicaine" dans le cadre de la "PSQ" (Police de sécurité du quotidien), le ministre de l'Intérieur s'est rendu ce lundi soir au commissariat et dans le quartier des Tarterets.

Corbeil-Essonnes, France

Plus de 150 policiers étaient mobilisés pour sécuriser la visite du ministre de l'Intérieur ce lundi soir quartiers des Tarterets à Corbeil-Essonne. Le ministre, arrivé peu après 20h a d'abord été accueilli par la commissaire de Corbeil, Hamen Hamouda qui lui a présenté les effectifs. Dans l'un des services, ces effectifs ont été doublés. "C'est inédit" ajoute t-elle. En effet, à Corbeil-Essonne, 30 policiers supplémentaires sont arrivés. Le commissariat accueille désormais 130 policiers.

Il faut faire quelque chose pour nos jeunes" - Une habitante à Gérard Collomb

Gérard Collomb s'est ensuite déplacé quelques minutes dans ce quartier qui fait partie des 15 quartiers qui sont dotés à partir de ce mois de septembre, d'effectifs supplémentaires. (Les détails seront communiqués ce mardi à 16h). 15 nouveaux quartiers suivront à partir du mois de janvier 2019. Plusieurs habitants ont insisté sur l'emploi : "Il faut faire quelque chose pour les jeunes qui restent ici à ne rien faire" explique une habitante, "ça me fait mal au cœur. Il ont besoin de travailler" ajoute t-elle avant que le ministre ne lui réponde : "Bon, on on va essayer de vous changer ça".

Vous êtes venu un peu tard" - Un habitant à Gérard Collomb

Quelques mètres plus loin, alors que plusieurs habitants tournent le dos à Gérard Collomb et refuse de le saluer. Deux jeunes lui disent "vous êtes venu un peu tard, pour le dessert", avant de lui demander ce qu'était les quartiers de reconquête républicaine. "A la fois mettre d'avantage de sécurité, faire en sorte qu'on mette l'accent sur l'école, faire qu'il y ait une meilleure orientation et donc changer la vie des quartiers" répond le ministre qui donnera ce mardi les effectifs supplémentaires qui seront alloués aux 15 commissariat concernés par ce dispositif dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Aux deux habitants de conclure cet échange en demandant au ministre "de ne pas faire dans la surface".