Gérard Daudet espère des renforts de police d'ici septembre pour lutter contre le trafic de drogue à Cavaillon

Comment mettre fin aux violences à Cavaillon ? Lundi soir, deux hommes de 19 et 26 ans sont morts dans le quartier près de la médiathèque. Un autre, âgé de 36 ans a été blessé par balles. Le maire de Cavaillon, Gérard Daudet, était l'invité ce matin du 6-9.

Les policiers de la brigade d'intervention d'Avignon sont en renforts à Cavaillon pour les prochains jours, mais l'élu réclame des renforts pérennes. "Je suis en colère parce que les renforts de police ont été diminués au fil du temps par des départs à la retraite et des mutations. Je pense qu'il faut une présence policière sur le terrain jours et nuit. On gagne des batailles mais pas la guerre", explique l'élu. "J'ai appelé hier le cabinet du ministre qui m'a garanti avoir inscrit dix ouvertures de postes pour septembre. J'espère que le ministre de l'intérieur va me recevoir rapidement pour peut-être anticiper ces mutations."