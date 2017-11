Gérard Depardieu chante Barbara en live vendredi soir sur France Inter

Avant de remonter sur scène au Cirque d'Hiver la semaine prochaine à Paris pour reprendre les chansons de Barbara, le chanteur donne un concert privé ce vendredi soir, 3 novembre, à 20h sur France Inter.

Avis aux amateurs. L'acteur d'origine berrichonne Gérard Depardieu sera sur les ondes de France Inter ce vendredi soir 3 novembre pour un concert-événement en hommage à Barbara. Ce concert privé sera diffusé en direct à partir de 20h depuis le studio 104 de la Maison de Radio France à Paris. Nantes, Göttingen, Une petite cantate, La solitude, L'aigle noir... le 10 février 2017 le comédien avait sorti un album reprenant 14 chansons de Barbara.

"Ma plus belle histoire d'amour c'est vous"

L'acteur sera accompagné du pianiste Gérard Daguerre. Le concert est donné sur France Inter à l'occasion de la reprise du spectacle à Paris. En effet, après la sortie de l'album et le succès des représentations au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris du 09 au 18 février dernier, les deux hommes remontent sur scène au Cirque d'Hiver à partir de mardi prochain (du 7 au 12 novembre 2017).

Un ami intime de Barbara

En 1986, Gérard Depardieu était monté sur scène avec Barbara dans la comédie musicale "Lily Passion". Gérard Depardieu, ami intime de Barbara, et le chef d’orchestre et arrangeur Gérard Daguerre, qui fut le compagnon de route de Barbara pendant dix-sept ans, reprennent, l'un au chant, l'autre au piano, les chansons de la Dame en noir vingt ans après sa mort. L'album Depardieu chante Barbara a été enregistré à Précy-sur-Marne, chez la chanteuse, et est sorti sur le label Because Music.