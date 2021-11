Gérald Darmanin en Dordogne veut protéger les élus

Arrivé en milieu d'après midi, vers 16 heures, le locataire de la Place Beauvau a d'abord fêté le centenaire de la gendarmerie mobile, évoquant la livraison de 90 nouveaux blindés d'ici 2024, histoire de renouveler le parc automobile des gendarmes mobiles en France. Il a aussi annoncé qu'une nouvelle version du schéma national du maintien de l'ordre serait publiée ce mois-ci avec un chapitre consacré à la place des journalistes lors des opérations de maintien de l'ordre.

Le ministre de l'intérieur a déposé une gerbe au pied de la stèle de la gendarmerie mobile © Radio France - Valérie Déjean

Du renfort pour les forces de l'ordre d'ici 2022?

Le ministre de l'intérieur s'est ensuite rendu à Thiviers où il a inauguré la nouvelle gendarmerie. Le bâtiment de 600 mètres carré a couté plus de 4 millions d'euros. 14 logements de gendarmes ont été construits tout à côté. D'ailleurs Gérald Darmanin a annoncé l'arrivée possible de nouveaux gendarmes ou policiers dans les départements de Nouvelle Aquitaine. ( en Dordogne et Corrèze) La confirmation devrait venir d'ici la fin de l'année pour des renforts dès le premier semestre de 2022.

Le dossier du commissariat de police de périgueux avance

Le commissariat de police de Périgueux doit s'installer dans les locaux du Grand Périgueux . Le ministre de l'intérieur a confirmé qu’il venait de signer voilà quelques jours des documents budgétaires en ce sens. Il a même précisé qu'il reviendrait bientôt à Périgueux pour confirmer cette avancée.

Gérarld Darmanin à la gendarmerie de Thiviers © Radio France - Valérie Déjean

Les préfets sollicités pour mieux protéger les élus

Le ministre de l'intérieur a réitéré son souhait de voir les préfets renforcer la protection des élus. Qu'il s'agisse des maires confrontés aux réactions parfois violentes de leurs administrés, ou des parlementaires, insultés ou menacés parce qu'ils soutiennent la politique sanitaire du gouvernement, la situation se tend. Gérald Darmanin veut que les élus se sentent protégés et épaulés. Ils les invitent à déposer plainte dès qu'ils reçoivent une menace. Il souhaite aussi que les parquets soient avisés et les enquêtes ouvertes aussi tôt que possible, y compris pour des menaces par courriel. Tous les numéros de portables des maires ont été entrés dans une liste d'urgence. Ils sont prioritaires lorsqu'ils appellent pour solliciter les policiers ou les gendarmes lors de situations délicates.