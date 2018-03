Longvic, France

On connaît l'école de gendarmerie qui à Longvic assure la formation initiale des gendarmes. Mais le site installé sur l'ancienne base aérienne 102 compte aussi le CNFSP, Centre national de formation à la sécurité publique. On y accueille des gendarmes venus des brigades de toute la France pour suivre des stages de formation continue. ils s'exercent à intervenir dans des situations bien précises, dans l'obscurité pour interpeller des cambrioleurs, sur un parcours de tir, ou encore pour tester leur réaction en cas d'attaque terroriste.

Identiques aux armes de service, les pistolets d'entraînement tirent des billes de peinture

Dans une voiture, un stagiaire endosse le rôle du « méchant » et attend l’arrivée de deux collègues chargés de l’interpeller. Tous sont munis d’une arme de poing imitant à la perfection l’arme de service des militaires. Même poids, même prise en main, mais les munitions, inoffensives, propulsent des billes de peinture. Ailleurs, dans un dédale de couloirs et de pièces, deux gendarmes sont chargés, dans l’obscurité, à la lumière de leurs lampes-torches, d’interpeller deux cambrioleurs.

Un autre duo de militaires est à l’autre bout du hangar confronté à un individu agressif hostile à un contrôle d’identité. L’homme est rejoint par un ami tout aussi belliqueux. Le ton monte. Malgré les injonctions des gendarmes, l’un d’eux s’avance, et sort subitement un couteau. Un coup de feu claque. Une bille de peinture éclate et marque le point d’impact sur le suspect. Le lieutenant-colonel Eric Spillmann, qui commande le CNFSP, commente l’action : « c’est une situation qui nous arrive fréquemment, où nous sommes embêtés par des gens très agressifs ». Pour cet exercice, les militaires ne disposaient que d’armes de poing, mais d'autres fois, ce sont des tasers inoffensifs en silicone qui sont utilisés.

Deux "cambrioleurs" viennent d'être interpellés dans un bâtiment plongé dans l'obscurité. © Radio France - Jacky Page

Ignorer les victimes pour se porter au plus vite au contact du tireur

Le point d’orgue du stage, c’est l’exercice qui met en scène une tuerie planifiée. Autrement dit un massacre commis par un terroriste. Une bande son diffuse une ambiance anxiogène de hurlements, de rafales d’arme automatique sur fond d’alarme stridente. Un petit groupe de gendarmes progresse arme au poing parmi des collègues qui jouent le rôle de morts ou de blessés réclamant de l’aide. Pas question de porter secours aux victimes, le plus urgent, c’est de mettre un terme au massacre, explique le lieutenant-colonel Spillmann : « ce qu’on leur explique, c’est que comme ils auront à intervenir dans des milieux qu’ils connaissent, les blessés, ça pourrait très bien être leurs enfants, des gens qu’ils connaissent. Et il faudra malgré tout ne pas s’arrêter et bien penser à aller neutraliser le tireur ». Les gendarmes débusquent le terroriste dans une pièce. Un échange de tirs. C’est fini.

En pleine action, les gendarmes stagiaires traquent un terroriste auteur d'une tuerie planifiée. © Radio France - Jacky Page

"s'entraîner parce que ça peut arriver n'importe où"

Toute l’action a été filmée. La vidéo permet ensuite aux stagiaires de revoir l’exercice, commenté par l'instructeur et les participants qui échangent sur les difficultés rencontrées. « Le fait qu’il y ait toutes ces victimes qui viennent vers nous, c’est compliqué à gérer, c’est déstabilisant, parce qu’on a envie de s’en occuper », confie une stagiaire. Christophe est gendarme dans le Gers. Et même dans une petite brigade comme la sienne dit-il, une formation comme celle-ci peut toujours être utile : « c’est clair que c’est bien de s’entraîner à ça, parce que ça peut arriver n’importe où. On n’est pas à l’abri, même si forcément on n’aura pas les réflexes d’une unité qui s’entraîne tous les jours à ça ».

Les gendarmes APJ, agents de police judiciaire, seront appelés à revenir en formation dans 5 ans à Longvic. Mais pas pour faire exactement la même chose. Le lieutenant-Colonel Spillmann leur aura concocté un nouveau programme : « on s’adapte forcément toujours, pour proposer la formation la plus moderne et la plus adaptée à la vie du moment ». Par groupes de 60, 1800 stagiaires venus de toute la France viendront cette année suivre cette formation de quatre jours. Une capacité portée l'an prochain à plus de 4000, quand le site de Longvic organisera aussi la formation des gradés de la gendarmerie.