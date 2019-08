Gérer les risques, optimiser la qualité... Dans les coulisses d'une usine de traitement d'eau à Neuilly-sur-Marne

L'un des plus gros sites de traitement d'eau en Europe, à Neuilly-sur-Marne, cherche à se moderniser pour pallier toujours plus de risques et avoir une qualité d'eau optimale. Reportage.

Neuilly-sur-Marne, France

L'un des plus gros sites de traitement d'eau en Europe se trouve à Neuilly sur Marne. Une gigantesque usine qui produit en moyenne 274 000 mètres cube d'eau par jour, qui alimente en eau potable 1,65 million de personnes du secteur est de la banlieue de Paris.

Des procédures d'urgence en cas de pollution

La qualité de l'eau est scrutée à la loupe, et la vigilance constante. Il s'agit de lutter contre les pollutions éventuelles de l'eau, et d'agir immédiatement. Sous un hangar, deux gros silos métalliques : cela peut paraître insolite dans une usine où l'on traite l'eau, mais ils sont remplis de charbon en poudre. "C'est en cas de pollution ponctuelle de la ressource, qui est la Marne", indique Kapilan Vilvarajah , chargé d'opération. _"_Ce sont de pollutions en cas d'hydrocarbures, de pesticides ou d'eaux usées. On a eu en mars 2019 une pollution de la Marne aux hydrocarbures, et la station a fonctionné environ une dizaine de fois en 2018."

En cas de pollution, le charbon en poudre permet de dépolluer l'eau au stade du prétraitement. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

En cas de contamination, du charbon est injecté au premier stade de traitement de l'eau, et absorbe les composants polluants. Avant, il fallait attendre une heure pour atteindre la concentration de charbon souhaitée, mais depuis février 2019 et la rénovation de l'équipement, c'est quasiment instantané.

En cas de pollution accidentelle, on est capable de faire un secours complet d'une usine vers l'autre"

Il s'agit aussi de pouvoir s'appuyer sur une autre usine, en cas de problème. À l'intérieur du "pont aqueduc", au dessus de la Marne, pas de silos mais de grosses canalisations, couleur bleu électrique : elles servent à transférer l'eau d'une rive à l'autre du site, mais pas que, comme l'explique Eric Lacet, responsable des travaux à Veolia : "Nous avons deux canalisations qui nous relient à l'usine de Choisy-Le-Roi. En cas de pollution accidentelle, on est capable de faire un secours complet d'une usine vers l'autre, et réciproquement", indique-t-il. Et au-delà de ces procédures d'urgence, les sites sont sous surveillance permanente, notamment vidéo.

Deux canalisations relient à l'usine de Neuilly-sur-Marne à celle de Choisy-Le-Roi. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Obtenir une eau de qualité optimale

L'usine de Neuilly sur Marne cherche aussi comment améliorer la qualité de l'eau sur le long terme. Pour ça, le site de Neuilly sur Marne travaille sur une nouvelle technologie : la "filtration membranaire par osmose inverse de basse pression". Explication d'Adrien Richet, chargé d'études au Sedif, le Syndicat des Eaux d'Île-de-France : "c'est une membrane avec des petits trous dedans : on va pousser l'eau à travers cette membrane, et les petits trous vont laisser passer des molécules et pas d'autres en fonction", simplifie-t-il. "L'osmose inverse, la dernière génération des membranes, _va permettre d'arrêter quasiment tout sauf la molécule d'eau._"

La rivière Marne sépare le site en deux. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Même si aujourd'hui l'usine respecte toutes les normes, elle veut aller plus loin : anticiper de nouvelles normes, notamment sur les résidus de médicaments et les perturbateurs endocriniens. Le but à terme serait aussi de se passer de chlore, qui donne à l'eau du robinet ce goût parfois pas très agréable en bouche. Mise en application prévue en 2028 pour le site de Neuilly-sur-Marne.