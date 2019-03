Gers : déjà six morts sur les routes, les contrôles renforcés

Auch, France

L'année commence mal sur les routes du Gers : la mortalité routière est en hausse. Il y a déjà eu six morts depuis le début de l'année 2019, soit quatre de plus que l'an dernier à la même époque. La préfète du Gers, Catherine Séguin, a donc décidé de prendre des mesures.

Elle annonce ainsi "une répression infaillible". "Il y aura plus de contrôles", explique-t-elle, car "la vitesse reste un facteur aggravant des accidents de la route, voire le facteur qui fera que l'accident est mortel."

Cela passe par une politique de prévention, mais aussi par une politique de répression et de vigilance accrue pour faire que les automobilistes soient respectueux de ces codes qui peuvent sauver des vies." - Catherine Séguin, préfète du Gers.

L'an dernier, les chiffres sont restés stables, avec 17 personnes tuées sur les routes, soit un de plus qu'en 2017. Ce sont les seniors qui ont payé le plus lourd tribut. Six victimes avaient en effet plus de 65 ans. Sur les cinq dernières années, 43 % des tués étaient des seniors alors qu’ils ne représentent que 24 % de la population gersoise.