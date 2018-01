Une jeune femme de 17 ans n'a plus donné signe de vie depuis hier après avoir quitté le domicile de ses parents vers 9h30. Ses parents sont très inquiets. La gendarmerie du Gers lance un appel à témoins.

Gers, France

La jeune femme de 17 ans a quitté la maison familiale à pied à l'Isle Jourbain ce lundi vers 9h30 avec un sac de sport.

Elle mesure 1m65 et est d'une corpulence moyenne. Elle a les yeux verts et les cheveux longs noirs avec des mèches blondes. Au moment de son départ, elle était vêtue d'une veste en jean avec une fourrure couleur crème au niveau du col. Elle était habillée d'un jean et portait des baskets grises.

Si vous avez des informations susceptibles d'aides les enquêteurs, appelez le 05 62 07 78 80 ou faîtes le 17.